Sartori (Football Benchmark): “Ronaldo, stadio e Oaktree i fattori. E l’Inter può crescere ancora”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Andrea Sartori, ceo di Football Benchmark spiega la situazione tra Inter e Juve: «L’arrivo di Ronaldo nell’estate 2018, seguito pochi mesi più tardi dall’uscita dell’amministratore delegato Beppe Marotta — successivamente approdato proprio all’Inter — rappresenta il vero spartiacque per la Juventus. A rendere più complesso lo scenario è poi intervenuta la pandemia, che ha accentuato la crescita fuori controllo del costo della rosa (ammortamenti più monte ingaggi). Negli anni successivi la situazione si è ulteriormente aggravata, complici il cambio di governance con l’uscita di Andrea Agnelli, la penalizzazione sportiva subita nel 2022-23 per il “caso plusvalenze” e una serie di scelte sportive discutibili: acquisti onerosi, caratterizzati da ingaggi elevati e rendimenti inferiori alle aspettative, che hanno reso spesso impossibile la loro successiva cessione. Queste criticità trovano riscontro nei numeri: dal 2018-19 la Juventus ha accumulato perdite aggregate per 921 milioni».