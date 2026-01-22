Dal campionato al cammino delle squadre italiane in Champions League. Ai microfoni di TMW Radio, Marco Amelia ha rilasciato queste dichiarazioni:
Amelia: “Champions? Fatico a pensare che le italiane possano andare in fondo”
Quale il significato di Roma-Milan?—
"Per il Milan è una partita importantissima. Poi quest'anno i big match per il Milan hanno fatto la differenza, i punti li ha persi con le medio-piccole. La Roma cerca di venir fuori da questa partita per creare ulteriore entusiasmo in questo percorso di Gasperini. Vedo l'Inter distaccata dalle altre, poi le prossime tre avrà partite più semplici delle altre e queste dovranno tenere il ritmo alto se vogliono inseguirla. E' una fase molto delicata del campionato, il Milan ha buttato via tanti punti che le avrebbero permesso di essere con l'Inter lì davanti".
Champions, chi può arrivare più lontano tra le italiane?—
"Viste le ultime partite, faccio fatica a pensare che le nostre possano arrivare in fondo. Vai a competere con realtà che quando c'è da mettere il timbro, lo mettono. Uno spera sempre di arrivare in fondo come negli anni passati, oggi dà fastidio a pensare che non possa essere così. Oggi già il playoff è dura per le nostre".
