Amoroso: “Lotta scudetto? Dico Napoli e Inter in primis. Sulla Roma dico…”

Intervistato da TMW, l'ex centrocampista della Fiorentina Christian Amoroso ha parlato anche della lotta scudetto
Intervistato da TMW, l'ex centrocampista della Fiorentina Christian Amoroso ha parlato anche della lotta scudetto. Ecco le sue parole:

Nella lotta Scudetto chi vede avanti? La Roma può restare lì?

"In primis Inter e Napoli. La Roma non lo so, vedendo le partite non mi sembra assomigli tanto all'Atalanta di Gasperini. Ha raccolto anche di più di quello che doveva, vediamo se nelle prossime partite la squadra comincerà a prendere l'impronta dell'allenatore".

(Fonte: TMW)

