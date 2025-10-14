Pizzi: “Roma-Inter bel test anche per Chivu. Partita giusta per misurarsi”

Intervenuto come ospite a TMW Radio, Fausto Pizzi si è proiettato al prossimo big match dell'Olimpico tra Roma e Inter. Ecco le sue dichiarazioni

Intervenuto come ospite a TMW Radio, Fausto Pizzi si è proiettato al prossimo big match dell'Olimpico tra Roma e Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

Roma-Inter, come la vede?

"Penso sia il test giusto per misurare Chivu. La squadra ha dato buoni segnali in partite molto abbordabili. La Roma, prima in classifica e con questo entusiasmo, è un bel test anche per l'allenatore".