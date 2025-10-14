FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Pizzi: “Roma-Inter bel test anche per Chivu. Partita giusta per misurarsi”

news

Pizzi: “Roma-Inter bel test anche per Chivu. Partita giusta per misurarsi”

Inter Chivu
Intervenuto come ospite a TMW Radio, Fausto Pizzi si è proiettato al prossimo big match dell'Olimpico tra Roma e Inter. Ecco le sue dichiarazioni
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto come ospite a TMW Radio, Fausto Pizzi si è proiettato al prossimo big match dell'Olimpico tra Roma e Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

Pizzi: “Roma-Inter bel test anche per Chivu. Partita giusta per misurarsi”- immagine 2
Getty Images

Roma-Inter, come la vede?

Pizzi: “Roma-Inter bel test anche per Chivu. Partita giusta per misurarsi”- immagine 3
Getty Images
—  

"Penso sia il test giusto per misurare Chivu. La squadra ha dato buoni segnali in partite molto abbordabili. La Roma, prima in classifica e con questo entusiasmo, è un bel test anche per l'allenatore".

(Fonte: TMW Radio)

Leggi anche
Nuovo San Siro, vicesindaca Milano: “Buone risposte di Inter e Milan,...
Di Natale: “Pio Esposito? Predestinato, testa da campione. Assomiglia a Vieri”

© RIPRODUZIONE RISERVATA