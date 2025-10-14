FC Inter 1908
Nuovo San Siro, vicesindaca Milano: “Buone risposte di Inter e Milan, tempistiche…”

San Siro
Le dichiarazioni della vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo a margine di un evento all’Università Statale di Milano
Alessandro De Felice
Anna Scavuzzo, vicesindaca di Milano, ha parlato a margine di un evento all’Università Statale di Milano.

Tra i temi trattati anche il progetto di Inter e Milan del nuovo San Siro e la cessione del Meazza: “I tempi mi sembra che siano in linea. Non abbiamo ancora completato tutte le procedure quindi evidentemente abbiamo ancora del lavoro da fare, però non abbiamo interrotto il ritmo”.

San Siro

“Mi pare – le parole raccolte da Calcio & Finanza – che abbiamo cominciato a vedere una buona risposta da parte delle squadre che hanno capito che è necessario porre l’attenzione anche per raccontare il progetto e per riuscire anche a stringere quella collaborazione virtuosa che abbiamo auspicato”, ha aggiunto Scavuzzo, sottolineando che continuerà a seguire la partita dello stadio “fino al rogito e anche dopo” per raccogliere “tutte le istanze che sono state portate all’attenzione del Consiglio comunale”.

