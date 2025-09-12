FC Inter 1908
Amoruso: “Juve-Inter sarà una bella partita, Chivu è motivato e vuole dimostrare”

Intervistato da TMW, Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni in vista della sfida contro l'Inter
Marco Macca
Intervistato da TMW, Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni in vista della sfida contro l'Inter:

Inter
"Tra Juve e Inter mi aspetto una bella partita, i nerazzurri non sono partiti benissimo ma hanno un allenatore motivato che deve dimostrare. Per quanto riguarda la Juve sono convinto che Igor riuscirà a mettere in campo la miglior formazione possibile".

Presto per dire che sia sfida Scudetto. Ma quanto può essere importante?

—  

"E' importante per acquisire maggiore sicurezza. Bisognerà fare punti".

(Fonte: TMW)

