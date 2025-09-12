Intervistato da TMW, Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni in vista della sfida contro l'Inter:
Intervistato da TMW, Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni in vista della sfida contro l'Inter
"Tra Juve e Inter mi aspetto una bella partita, i nerazzurri non sono partiti benissimo ma hanno un allenatore motivato che deve dimostrare. Per quanto riguarda la Juve sono convinto che Igor riuscirà a mettere in campo la miglior formazione possibile".
Presto per dire che sia sfida Scudetto. Ma quanto può essere importante?—
"E' importante per acquisire maggiore sicurezza. Bisognerà fare punti".
(Fonte: TMW)
