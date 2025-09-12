Farioli: “Ecco perché non sono venuto ad allenare in Italia. De Laurentiis…”

Francesco Farioli, nuovo allenatore del Porto e in passato accostato anche all'Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni

Intervistato dal Corriere della Sera, Francesco Farioli, nuovo allenatore del Porto e in passato accostato anche all'Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni:

«Ha voluto conoscermi dopo l’esonero di Garcia, abbiamo parlato. È stato molto gentile».

Nel suo futuro c’è il ritorno in Italia?

«Spero continui a esserci grande calcio, e dunque non escludo certo l’Italia. Ma staccarsene è stato fondamentale per saltare la parte in cui ti dicono che sei troppo giovane».