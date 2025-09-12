Morten Frendrup, centrocampista del Genoa, è stato uno dei nomi più chiacchierati dell'ultima sessione di calciomercato, finendo per essere accostato a numerosi top club italiani, Inter inclusa.
Frendrup: “Le voci di mercato? Non ne sono stato condizionato. Focalizzato sul Genoa”
Il centrocampista danese è stato accostato nel croso dell'estate a numerosi top club italiani ed esteri, Inter inclusa
Il danese, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato di queste voci: "Il mio calcio è costruito innanzitutto su tre concetti base: poter giocare, stare bene ed essere felice. Nient'altro. Ecco perché oggi posso confermare di essere molto soddisfatto della mia esperienza al Genoa.
Le voci di mercato? Non ne sono stato condizionato, ho fatto l'abitudine che si possano creare situazioni simili in periodi di mercato. Sono sempre rimasto concentrato e focalizzato sul Genoa".
