FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Frendrup: “Le voci di mercato? Non ne sono stato condizionato. Focalizzato sul Genoa”

news

Frendrup: “Le voci di mercato? Non ne sono stato condizionato. Focalizzato sul Genoa”

Frendrup: “Le voci di mercato? Non ne sono stato condizionato. Focalizzato sul Genoa” - immagine 1
Il centrocampista danese è stato accostato nel croso dell'estate a numerosi top club italiani ed esteri, Inter inclusa
Fabio Alampi Redattore 

Morten Frendrup, centrocampista del Genoa, è stato uno dei nomi più chiacchierati dell'ultima sessione di calciomercato, finendo per essere accostato a numerosi top club italiani, Inter inclusa.

Frendrup: “Le voci di mercato? Non ne sono stato condizionato. Focalizzato sul Genoa”- immagine 2
Getty Images

Il danese, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato di queste voci: "Il mio calcio è costruito innanzitutto su tre concetti base: poter giocare, stare bene ed essere felice. Nient'altro. Ecco perché oggi posso confermare di essere molto soddisfatto della mia esperienza al Genoa.

Frendrup: “Le voci di mercato? Non ne sono stato condizionato. Focalizzato sul Genoa”- immagine 3
Getty Images

Le voci di mercato? Non ne sono stato condizionato, ho fatto l'abitudine che si possano creare situazioni simili in periodi di mercato. Sono sempre rimasto concentrato e focalizzato sul Genoa".

Leggi anche
Farioli: “Ecco perché non sono venuto ad allenare in Italia. De Laurentiis…”
Capello: “Inter camminava con l’Udinese! Deve tornare ad essere la squadra...

© RIPRODUZIONE RISERVATA