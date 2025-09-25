Amoruso: “Napoli e Inter più forti della Juve ma Tudor può colmare questo gap con…”

Nicola Amoruso, ex Juventus, ha parlato a Tuttosport dell'inizio di stagione dei bianconeri e, in particolare, di Vlahovic

Matteo Pifferi Redattore 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 15:46)

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Nicola Amoruso ha parlato così di Vlahovic e della Juventus:

«Vlahovic? Lo vedo rigido quando parte dall’inizio, come se sentisse troppa responsabilità sulle spalle. Fa proprio fatica a entrare nelle dinamiche di gioco. Da subentrante, invece, è più leggero e ispirato. In quei casi il poco tempo a disposizione lo fa sentire più libero di tentare la giocata. Detto questo, credo che a Torino lui non sia mai stato messo nelle condizioni di poter rendere al meglio. Se nelle ultime gare ha fatto bene è perché la Juve ha proposto un calcio più offensivo e spigliato. Ecco, così lui può fare davvero la differenza. Cosa gli manca? Essere più presente quando la squadra fatica a produrre gioco. Venire incontro, diventare un punto di riferimento nella costruzione della manovra. Attraverso il gioco un attaccante può trovare il gol con facilità. Se invece aspetti la palla senza metterti a disposizione non segnerai mai».

Quest’anno per la prima volta il serbo ha 2/3 profili con cui duellare di settimana in settimana per un posto da titolare.

«Sono sicuro che Tudor riuscirà a tirare fuori il meglio da ognuno di loro, perché hanno caratteristiche diverse. Igor, come faceva Lippi con noi, sa come tenere alta la tensione, facendoli sentire tutti importanti. Non credo dunque che ci sarà un titolare fisso. Dipendesse da me in questo momento farei giocare sempre Vlahovic. Ha fisicità, segna e fa segnare: è il più forte e completo. Deve solo credere un po’ di più in se stesso, lavorare e fidarsi ciecamente di Igor».

E degli altri attaccanti che mi dice?

David è un profilo da area di rigore: ha movimenti da attaccante vero, alla Inzaghi, per intenderci. Quei giocatori che sanno tagliare bene sul primo palo e che gravitano sempre sul filo del fuorigioco. Openda, invece, può spaccare le difese con la sua velocità, ma non lo vedo nel ruolo di prima punta, a meno che non gli si affianchi un altro attaccante… Ecco, la soluzione della doppia punta potrebbe aiutare uno come Vlahovic. Specie nei momenti di difficoltà. Sono convinto che Igor proverà questa soluzione prima o poi. Ha i profili per farlo».

Insomma, dove può arrivare questa Juve?

«Ho grande fiducia in Tudor che è un amico. Ci sentiamo spesso. Mark Iuliano, poi, ha allenato insieme a lui e me ne ha sempre parlato bene sotto il punto di vista tattico e gestionale. È un uomo di grande sensibilità e che sa come far rispettare le regole. L’anno scorso non è stato per nulla facile invertire il trend dei mesi precedenti… C’è ancora un gap tra la rosa dei bianconeri e quelle di Napoli e Inter, ma la mentalità di Tudor potrà aiutare a colmarlo. Quindi tra le pretendenti per il titolo metto anche la Juve».