L'ex esterno dell'Inter oggi al PSG è accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza, ma ai microfoni di Canal + ha voluto dare la sua versione

Marco Astori Redattore 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 14:32)

Parla Achraf Hakimi. L'ex esterno dell'Inter oggi al PSG è accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza, ma ai microfoni di Canal + ha voluto dare la sua versione: "Non ho mai subito un danno simile. È una ferita profonda per la mia famiglia e i miei figli. I miei figli sono piccoli, non conoscono Internet e non sanno leggere, ma un giorno leggeranno questo genere di cose.

Quello di cui sono stato accusato è una bugia. So chi sono. So che non ho fatto nulla e che non lo farei mai. Non mi ha sorpreso molto perché, come calciatore, sono esposto a questo genere di cose. Le ragazze si avvicinano a noi. Ricatti, nel mondo del calcio molte persone vogliono approfittarsi di noi. E se non sei circondato dalle persone giuste, può portare a questo genere di cose. Ho cambiato molte cose e persone.

Ora la mia cerchia di amici è così piccola che non lascio più entrare nessuno. Ho chiesto alla polizia di parlare con loro per fornire la mia versione dei fatti. Hanno anche il mio DNA. Sono sempre stato a loro disposizione, a differenza della persona che mi ha accusato, che non ha reso le cose facili a chi ne aveva bisogno. Grazie al lavoro della polizia, abbiamo fatto buoni progressi. Oggi sono tranquillo. Speriamo che la verità venga fuori presto".