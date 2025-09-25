Le parole di Mattia Ferretti De Luca: "Da amministratore vedo sempre con favore la possibilità di costruire uno stadio qui"

Marco Astori Redattore 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 15:21)

Intervistato ai microfoni di TMW, Mattia Ferretti De Luca, sindaco di Rozzano, ha parlato così della questione San Siro e della possibilità che l'Inter e il Milan lascino Milano:

"Seguo con grandissimo interesse. Come mio padre, sono un grande interista: io e lui condividevamo insieme da 20 anni questa passione, andavamo insieme allo stadio. A livello familiare l'Inter è un tema molto sentito. Mi pongo a questa vicenda con una doppia veste".

Quale?

"Da interista guardo e aspetto. Da amministratore vedo sempre con favore la possibilità di costruire uno stadio qui, che sia per l'Inter o per il Milan, per motivi strategici che farebbero bene sia al nostro Comune che ai due club".

Con Rozzano eravamo rimasti ai contatti avvenuti per verificare la fattibilità del nuovo impianto. Ci conferma che non ce ne sono stati di nuovi negli ultimi mesi, visto che tutt'ora l'Inter segue con convinzione la strada per restare a Milano?

"Premetto che l'area in questione è in mano a un privato, dunque non posso essere aggiornato del tutto sulla cosa. In passato siamo arrivati a un punto dove era stato raggiunto l'ok sulla fattibilità. Ad oggi non so quali possano essere scenari per un ritorno che, al momento, va detto che pare difficile".

Insomma, aspettate tenendo la porta aperta.

"Esatto. Se domani dovessero bussare per riaprirla, siamo qui".

Da interista, come vede questa stagione dei nerazzurri?

"Conoscendo la nostra squadra prevedo una stagione da pazza Inter. Quando ho visto la partita con l'Ajax ci ho pensato, dopo quel ko con la Juventus. Non necessariamente in negativo o in positivo, ma quando cambi allenatore il primo anno è normale che ci possa essere dell'assestamento. Mi ispira fiducia da sempre Marotta e sono fermamente convinto che la strada presa con Chivu sia quella giusta. Non ci possono essere giudizi dopo 1-2 mesi dall'inizio del campionato".