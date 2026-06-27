"Juventus? Credo che la scelta di Carnevali sia giusta, perché è un uomo di calcio che conosce bene il nostro movimento. Sono stato alla Continassa e sono tutti molto convinti, c'è un'atmosfera positiva e credo che possa essere un buon anno, diverso dagli ultimi. Vlahovic? Speravo restasse, perché ha le qualità che chiede Spalletti. Mi aspettavo un suo passo in più verso la Juventus, che in questi anni ha sofferto insieme a lui. Speravo che prendesse una decisione più improntata più alla riconoscenza, ma sono sicuro che troveranno un attaccante di peso che piace a Spalletti. Non so se Kolo Muani sia quello giusto, ma ha dimostrato di volere fortemente la Juventus e che conosce l'ambiente".