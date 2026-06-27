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Amoruso: “Pio Esposito rappresenta il presente e il futuro dell’Italia. Juve e Milan…”

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Ai microfoni di Sport Mediaset, Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni tra mercato e Nazionale
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Ai microfoni di Sport Mediaset, Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni tra mercato e Nazionale:

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Getty Images

"Juventus? Credo che la scelta di Carnevali sia giusta, perché è un uomo di calcio che conosce bene il nostro movimento. Sono stato alla Continassa e sono tutti molto convinti, c'è un'atmosfera positiva e credo che possa essere un buon anno, diverso dagli ultimi. Vlahovic? Speravo restasse, perché ha le qualità che chiede Spalletti. Mi aspettavo un suo passo in più verso la Juventus, che in questi anni ha sofferto insieme a lui. Speravo che prendesse una decisione più improntata più alla riconoscenza, ma sono sicuro che troveranno un attaccante di peso che piace a Spalletti. Non so se Kolo Muani sia quello giusto, ma ha dimostrato di volere fortemente la Juventus e che conosce l'ambiente".

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"Goncalo Ramos? E' un momento complicato per il Milan, con tante novità. Ora, però, c'è un attaccante di qualità, anche se non basta. Di sicuro, mi aspetto decisioni importanti e sono curioso. Italia? Esposito rappresenta il presente e il futuro della nostra Nazionale. C'è una squadra da rifondare, con un nuovo allenatore, ma dobbiamo essere fiduciosi".

(Fonte: Sport Mediaset)

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