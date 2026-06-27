Se la FIFA pensa che questo sia giusto, è problema loro, ma non lo è. Chi dovrebbe risolvere questo problema per noi? La FIFA? Gli Stati Uniti? Non lo so! Ditemi un nome. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, è venuto nel nostro spogliatoio dopo la prima partita contro la Nuova Zelanda e ha detto che avrebbe risolto tutti i problemi, ma in realtà la FIFA non ha fatto nulla.