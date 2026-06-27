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Sfogo Taremi contro la FIFA: “Mondiale disastroso! Ci vogliono fuori e vi spiego perché”

Sfogo Taremi contro la FIFA: “Mondiale disastroso! Ci vogliono fuori e vi spiego perché” - immagine 1
Sfogo molto pesante di Mehdi Taremi, ex centravanti dell'Inter, contro l'organizzazione del Mondiale da parte della FIFA
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Sfogo molto pesante di Mehdi Taremi, ex centravanti dell'Inter, contro l'organizzazione del Mondiale da parte della FIFA, in particolare nei confronti del suo Iran. Ecco le sue parole: "Questa è una Coppa del Mondo disastrosa. Come giocatori professionisti non possiamo giocare una competizione in queste condizioni, non è giusto né corretto.

Sfogo Taremi contro la FIFA: “Mondiale disastroso! Ci vogliono fuori e vi spiego perché”- immagine 2
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Se la FIFA pensa che questo sia giusto, è problema loro, ma non lo è. Chi dovrebbe risolvere questo problema per noi? La FIFA? Gli Stati Uniti? Non lo so! Ditemi un nome. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, è venuto nel nostro spogliatoio dopo la prima partita contro la Nuova Zelanda e ha detto che avrebbe risolto tutti i problemi, ma in realtà la FIFA non ha fatto nulla.

Sfogo Taremi contro la FIFA: “Mondiale disastroso! Ci vogliono fuori e vi spiego perché”- immagine 3
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Rispondendo alla domanda: "Sentite che gli organizzatori della Coppa del Mondo, inclusa la FIFA e i funzionari statunitensi, preferiscono che l'Iran sia eliminato dalla competizione?", dico: Dobbiamo lottare contro assolutamente tutto. Non possiamo restare nel paese, viaggiamo e ci sottoponiamo a controlli migratori ogni volta che vogliamo giocare, ora non possiamo restare a Seattle e dobbiamo tornare a Tijuana. Hanno fatto di tutto per eliminarci, quindi dal nostro punto di vista, sì, credo che lo vogliano così, ci vogliono fuori".

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