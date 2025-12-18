FC Inter 1908
Amoruso: “Supercoppa Italiana? Dico Inter, ma il Milan può dare fastidio”

Inter Chivu
Ai microfoni di TMW Radio, Lorenzo Amoruso, ex calciatore tra le altre della Fiorentina, ha fatto alcune considerazioni sulla Supercoppa Italiana. Ecco le sue parole:

Chi vincerà la Supercoppa Italiana?

"I risultati e le prestazioni dicono Inter, ma lo scorso anno fu eliminato dal Milan poi arrivando da favorito. L'Inter ha una squadra importante, le altre non sono da meno, in leggero calo il Bologna, il Napoli ha lasciato a desiderare a Udine, il Milan lo considero una delle più accreditate per dare fastidio all'Inter".

(Fonte: TMW Radio)

