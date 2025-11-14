Il commissario tecnico del Brasile ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato dei nerazzurri e della Serie A

Alessandro De Felice Redattore 14 novembre 2025 (modifica il 14 novembre 2025 | 10:02)

Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport, trattando i temi caldi della Serie A e non solo.

“La Serie A? Bella, equilibrata e con la Roma in testa, che è una sorpresa. Con Gasperini ho Wesley, e qui nel mio staff c’è Juan, ex giallorosso col quale parliamo tanto della Roma. Mi fa piacere vederla lì davanti”.

Altre considerazioni?

“Il Milan sta facendo bene approfittando di un grande vantaggio, il fatto di non giocare in Europa, e della praticità di Allegri, Max ha semplificato ciò che tanti cercano di complicare. Non ci vuole molto”.

Mette qualcuno davanti?

“Inter e Napoli, che ha subito qualche sconfitta di troppo ma è sempre lì. E poi Roma, Milan e Juventus se la giocheranno fino alla fine”.

Dopo la pausa c’è il derby a San Siro.

“Equilibrato come la Serie A. L’Inter ha mantenuto la stessa struttura e Chivu sta seguendo la linea di Inzaghi. L’Inter è una squadra molto solida, come il Milan. Per questo mi aspetto una partita bloccata. In più l’Inter è la squadra più europea che abbiamo: sta facendo benissimo in Champions dove ha vinto tutte le partite e viene dalle due finali in tre anni. Mantiene il suo livello con grande continuità, Marotta è veramente un dirigente capace e ha fatto un grande lavoro”.