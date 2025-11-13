FC Inter 1908
Mancini: “Spiace per i fischi. Dimarco? Piede devastante. quando crossa lui…”

Mancini: “Spiace per i fischi. Dimarco? Piede devastante. quando crossa lui…” - immagine 1
Il difensore della Roma ha sbloccato la sfida contro la Moldova con un colpo di testa su assist del nerazzurro
Secondo gol consecutivo in Nazionale per Gianluca Mancini che, dopo aver segnato contro Israele, si è ripetuto contro la Moldova, sbloccando nel finale una partita che si stava facendo complicata. Il difensore della Roma ha parlato al termine del match ai microfoni di Rai Sport: "Sapevamo che partita poteva essere e ci eravamo preparati proprio per questo. Abbiamo fatto un primo tempo dove siamo stati là, ma non siamo stati bravi a sbloccarla. Più passa il tempo e più diventa difficile. Alla fine l'abbiamo sbloccata e a tre minuti dalla fine abbiamo fatto il secondo gol, se l'avessimo sbloccata prima potevano uscire più gol. I fischi? Sicuramente non ci hanno fatto piacere, ma noi pensiamo al campo per migliorare e crescere. Speriamo di trasformare i fischi in applausi. Il mio gol? Ho un passato da attaccante e da centrocampista nelle giovanili. cerco di attaccare la palla e di immaginare il cross prima che venga effettuato. Quando riesco a capire dove casca il cross, come quello di stasera di Federico che ha un piede fantastico, cerco di buttarmi bene e stasera è andata bene Ha un piede devastante, so che quando crossa lui basta toccarla".

