Secondo gol consecutivo in Nazionale per Gianluca Mancini che, dopo aver segnato contro Israele, si è ripetuto contro la Moldova, sbloccando nel finale una partita che si stava facendo complicata. Il difensore della Roma ha parlato al termine del match ai microfoni di Rai Sport: "Sapevamo che partita poteva essere e ci eravamo preparati proprio per questo. Abbiamo fatto un primo tempo dove siamo stati là, ma non siamo stati bravi a sbloccarla. Più passa il tempo e più diventa difficile. Alla fine l'abbiamo sbloccata e a tre minuti dalla fine abbiamo fatto il secondo gol, se l'avessimo sbloccata prima potevano uscire più gol. I fischi? Sicuramente non ci hanno fatto piacere, ma noi pensiamo al campo per migliorare e crescere. Speriamo di trasformare i fischi in applausi. Il mio gol? Ho un passato da attaccante e da centrocampista nelle giovanili. cerco di attaccare la palla e di immaginare il cross prima che venga effettuato. Quando riesco a capire dove casca il cross, come quello di stasera di Federico che ha un piede fantastico, cerco di buttarmi bene e stasera è andata bene Ha un piede devastante, so che quando crossa lui basta toccarla".