L'ex attaccante italo brasiliano dell'Inter ha rilasciato l'intervista in cui ha ripercorso la sua carriera e le tappe fondamentali

Eder, ex attaccante italo brasiliano dell'Inter, ha rilasciato l'intervista ai microfoni della Gazzetta Dello Sport in cui ha ripercorso la sua carriera e le tappe fondamentali, tra cui proprio quella in nerazzurro, oltre alla Nazionale di Ventura.

"Italia-Svezia, maledetto spareggio. Colpa di tutti, ma Ventura non fu coerente. Belotti e Immobile giocavano anche quando non erano al 100%. A San Siro ci fregò la pressione, sarei potuto entrare nella ripresa: io e Insigne in panchina, poi ci fu quella scena con De Rossi. Eravamo sullo 0-0...".

Un altro rimpianto è il Leicester? Gennaio 2016...

"Avrei giocato dietro a Vardy, era fatta, ma Mancini e Ausilio mi fecero cambiare idea. Ranieri mi rispose da signore: “Se vuoi divertirti come un bambino vieni da noi”. Andai all’Inter... e giocai pochissimo. Il Leicester vinse il campionato".

Un bilancio dei suoi anni in nerazzurro?

"Su quasi 90 partite ne avrò giocate solo una ventina da titolare, ma sono felice del tempo trascorso a San Siro. Un orgoglio. Poi davanti c’era Icardi".

Era l’epoca dei “consigli” di Wanda sui social.

"C’era imbarazzo, ma Mauro era sereno".

E lei come mai andò via?

"Per Spalletti. Non ho mai sopportato la sua ipocrisia. Allenatore top, ma come uomo... meno".

Dopo l’Inter scelse la Cina.

"Io e la famiglia Zhang eravamo amici, ma nel 2020, dopo la vittoria del campionato, sparirono tutti. Non abbiamo visto un euro per mesi".