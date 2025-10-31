FC Inter 1908
Andreazzoli: "Battute sul tatuaggio del Napoli di Spalletti? Scemenze! E allora commentiamo…"



Aurelio Andreazzoli, allenatore, intervistato da Tuttosport, ha parlato così dell'approdo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus
Aurelio Andreazzoli, allenatore, intervistato da Tuttosport, ha parlato così dell'approdo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus.

Cosa non ha funzionato allora nella sua avventura in Nazionale? 

«Questo non posso, né saprei dirlo. Non ho mai svolto quel ruolo. Non ho vissuto da vicino la situazione, non azzardo una risposta».

Ma crede possa trovare delle difficoltà ambientali? Del resto ha vinto con squadre avversarie. 

«L’ambiente faccia come vuole, per me sarebbe un comportamento non esattamente intelligente. Il tifoso juventino deve avere il desiderio di vedere una squadra brava a esprimersi in maniera compiuta. Chi sia alla guida mi sembra relativo».

Avrà sentito anche lei le battute sul tatuaggio dello scudetto napoletano. 

«Scemenze. Allora mettiamoci a commentare anche come si veste un allenatore. Di cosa parliamo? Mi auguro non vengano considerate. Che si valuti il lavoro sul campo. Basta dargli tempo...».

 

Vede una Juventus da primi quattro posti? 

«Dopo nove giornate svolte, c’è un campionato davanti. C’è tempo per fare tutto, tranne i bilanci: per questi ultimi è prematuro».

