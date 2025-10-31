Aurelio Andreazzoli, allenatore, intervistato da Tuttosport, ha parlato così dell'approdo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus

Cosa non ha funzionato allora nella sua avventura in Nazionale?

«Questo non posso, né saprei dirlo. Non ho mai svolto quel ruolo. Non ho vissuto da vicino la situazione, non azzardo una risposta».

Ma crede possa trovare delle difficoltà ambientali? Del resto ha vinto con squadre avversarie.

«L’ambiente faccia come vuole, per me sarebbe un comportamento non esattamente intelligente. Il tifoso juventino deve avere il desiderio di vedere una squadra brava a esprimersi in maniera compiuta. Chi sia alla guida mi sembra relativo».