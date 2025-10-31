Andrea Mandorlini, ex giocatore e allenatore, ha parlato così di Francesco Pio Esposito e del paragone con Luca Toni

Nel corso di un'intervista concessa a Tuttosport, Andrea Mandorlini, ex giocatore e allenatore, ha parlato così di Francesco Pio Esposito e del paragone con Luca Toni: "Sono stato il primo ad accostare Pio a Toni. Rivedo in lui le stesse movenze di Luca: la capacità con la sua grande mole di proteggere la palla e far salire la squadra, abbinata alla rapidità di sterzare nello stretto per eludere la marcatura degli avversari.

Entrambi tecnicamente hanno capacità inimmaginabili in relazione alla loro imponente struttura fisica. In cosa deve crescere? Va lasciato tranquillo senza caricarlo troppe pressioni. Non dimentichiamoci che a vent’anni gioca da protagonista in un top club come l’Inter e nella nazionale italiana. Non sono mica tanti a essere già a quei livelli.

Quando ho conosciuto Toni stava in C al Fiorenzuola, eppure è diventato uno dei più grandi cannonieri della storia del calcio italiano. Le dico di più: ero convinto che a Esposito potesse servire un anno di apprendistato in prestito in una medio piccola di A e invece ha dimostrato di reggere l’urto con la Champions. A tutte le carte in regola per fare una carriera ad alto livello come successo a Toni".