Marco Astori Redattore 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 14:32)

Almir Cehaja, l’allenatore di Petar Sucic all’Nk Sport Prevent di Bugojno, prima squadra del centrocampista dell'Inter, ha concesso un'intervista a Tuttosport. Ecco le sue dichiarazioni dopo il primo gol del croato: "Sono felice per Petar, è un centrocampista completo. E quando arriva in area ha qualità, tecnica e lucidità, finalmente le ha fatte vedere.

Sono stato molto contento del suo primo gol, gli faccio le congratulazioni, significa molto per lui. Quando lo vedo all’Inter, lo vedo realizzare i suoi sogni e godersi il gioco più bello del mondo. E come uno degli allenatori dell’inizio della sua carriera, sono orgoglioso e molto felice che stia ottenendo risultati come giocatore nerazzurro, che stia facendo tutto il possibile per rendere l’Inter la migliore squadra del mondo.

Per me ha molte somiglianze con Brozovic. Ma credo proprio che per l’Inter sarà una versione migliore. È una persona molta modesta, umile, un vero lavoratore, crede in se stesso e aiuta chiunque nei abbia bisogno. Sono fiero del nostro bambino del Nk Sport Prevent".