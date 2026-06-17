“Ci trovavamo da Bare (Barella, ndr) avendo gusti simili sui comici, a guardare Aldo, Giovanni e Giacomo. Mettevamo qualche sketch, Bare apriva l'armadio e aveva le sue bottiglie di vino. Lui sa tutto, è davvero bravo, io non ne so niente e Locatelli invece sa un po' più di me. Ci diceva: 'Vi faccio assaggiare questo vino'. Ovviamente non lo facevamo la sera prima della partita, ma quando mancavano cinque giorni o il giorno dopo aver giocato. Ci faceva assaggiare questo calice di vino e guardavamo gli sketch e mangiavamo qualcosa, proprio come in una gita scolastica.

Io, Barella e Locatelli eravamo forse i più stretti perché siamo coetanei, avevamo interessi comuni. C'era chi giocava alla PlayStation o faceva una passeggiata nel centro di Coverciano. Il mister ci lasciava la serata libera e quindi la prima volta abbiamo fatto una grigliata, poi una serata sushi, poi degli amici napoletani hanno portato i forni per fare la pizza. Eravamo sempre contenti, in un certo senso è successo tutto talmente in fretta che quasi ce lo siamo goduti poco, non vedevamo l'ora di allenarci e di giocare la partita dopo, ogni volta. Eravamo euforici".