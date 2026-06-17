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L’aneddoto di Pessina: “Mi trovavo con Barella a bere vino, lui sa tutto: mi diceva che…”
Interessante curiosità raccontata dal capitano del Monza Matteo Pessina sugli Europei 2021. Al podcast Jeantoneria, il centrocampista ha svelato un aneddoto che riguarda proprio quel periodo.
“Ci trovavamo da Bare (Barella, ndr) avendo gusti simili sui comici, a guardare Aldo, Giovanni e Giacomo. Mettevamo qualche sketch, Bare apriva l'armadio e aveva le sue bottiglie di vino. Lui sa tutto, è davvero bravo, io non ne so niente e Locatelli invece sa un po' più di me. Ci diceva: 'Vi faccio assaggiare questo vino'. Ovviamente non lo facevamo la sera prima della partita, ma quando mancavano cinque giorni o il giorno dopo aver giocato. Ci faceva assaggiare questo calice di vino e guardavamo gli sketch e mangiavamo qualcosa, proprio come in una gita scolastica.
Io, Barella e Locatelli eravamo forse i più stretti perché siamo coetanei, avevamo interessi comuni. C'era chi giocava alla PlayStation o faceva una passeggiata nel centro di Coverciano. Il mister ci lasciava la serata libera e quindi la prima volta abbiamo fatto una grigliata, poi una serata sushi, poi degli amici napoletani hanno portato i forni per fare la pizza. Eravamo sempre contenti, in un certo senso è successo tutto talmente in fretta che quasi ce lo siamo goduti poco, non vedevamo l'ora di allenarci e di giocare la partita dopo, ogni volta. Eravamo euforici".
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