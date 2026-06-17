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Pessina svela: “Dovevo andare all’Inter, mi volevano! All’ultimo poi è successo che…”

Pessina svela: “Dovevo andare all’Inter, mi volevano! All’ultimo poi è successo che…” - immagine 1
Al Podcast Jeantoneria, il capitano del Monza Matteo Pessina ha raccontato un clamoroso retroscena di mercato sull’Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

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Al Podcast Jeantoneria, il capitano del Monza Matteo Pessina ha raccontato un clamoroso retroscena di mercato sull’Inter.

Pessina svela: “Dovevo andare all’Inter, mi volevano! All’ultimo poi è successo che…”- immagine 2
Getty Images

Io dovevo andare all’Inter, l’Inter voleva comprarmi. Era l’estate di Kondogbia, che doveva andare al Milan e all’ultimo l’Inter lo soffiò al Milan. Galliani venne a sapere che l’Inter era interessata a me, il Monza era fallito, non sarei costato nulla all’Inter.

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Galliani chiamò il mio procuratore e gli disse che pomeriggio dovevo andare in studio da lui a firmare. Ero in centro Monza a cazzeggiare con due miei amici. Io firmai subito quel pomeriggio, andai con tutta la mia famiglia, non avevo neanche la patente. Galliani non doveva convincermi, sapeva che non potevo dirgli di no e non glielo avrei mai detto ecco. Diede anche dei soldi come Milan al Monza, 30mila euro, per pagare i dipendenti. Questo è stato il mio primo incontro con Galliani. Io arrivavo dalla Lega Pro”.

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