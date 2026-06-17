Luca Toni, presente a Palazzo Pitti allo stand di Henri Cottons, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Vlahovic? Dipenderà anche dal volere del tecnico però se lasci partire un attaccante come Vlahovic a parametro zero poi devi trovarne anche un altro. In Europa non vedo tanti attaccanti che possono spostare gli equilibri a meno che tu non vada sui top top. Vlahovic è ancora giovane e mi piace e in area di rigore si fa dare...del lei".

"Prima degli allenatori bisognerebbe puntare sui giocatori. Non avendo raggiunto la Champions è chiaro che salta tutto. Però ripeto, occorrerebbe dare ai tecnici dei giocatori da Milan. A volte si trova la scusa del tecnico...".

"Ha fatto una cosa straordinaria entrando in Champions. Raggiungere subito il livello di inter e Napoli forse è ancora un po' presto però la Roma parte da una bella base, sono stati bravi tra le altre cose a prendere Malen. E con Gasp può succedere di tutto, peraltro possono esserci delle stagioni particolari: due anni fa vinse il Napoli che forse non aveva la rosa dell'Inter".