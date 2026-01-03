Angelo Moratti e il sogno nerazzurro: “Ricomprare l’Inter? Sì, lo farei”

Un nome che corrisponde a una storia infinita, a un legame indissolubile, a un sogno lungo una vita. L'Inter e i Moratti: che storia d'amore

Marco Macca Redattore 3 gennaio - 10:34

Un nome che corrisponde a una storia infinita, a un legame indissolubile, a un sogno lungo una vita e più. L'Inter e i Moratti, nel corso dei decenni, hanno costruito un amore vero ed eterno e, anche 12 anni dopo il passaggio di mano del club all'epoca a Erick Thohir, tanti tifosi nerazzurri sperano che la storia si possa ripetere.

E le parole di Angelo Moratti, figlio di Gian Marco e nipote di Massimo, non fanno altro che accendere il sogno di un ritorno clamoroso.

Intervenuto come ospite a "Inter Milan in my heart" del podcast "Outsider Insight", infatti, l'imprenditore milanese ha detto: "Se comprerei l'Inter avendo tutti i soldi di questo mondo? Sì, lo farei". Parole che poi, nel corso della puntata, sono state affievolite dall'analisi sui costi del calcio di oggi, sempre più in mano ai fondi, ma che bastano per far sognare un intero popolo. Alla ricerca di una storia infinita.