Parole durissime di Gian Piero Gasperini sul gol che ha deciso Atalanta-Roma. Ecco le sue dichiarazioni a DAZN: “Il gol dell’Atalanta è assurdo, è assurdo, è inspiegabile. È assolutamente inspiegabile per quelli che sono i regolamento fare errori del genere. Siamo stati 3 minuti fermi. Così non c’è spiegazione, non ci vengano poi a dire cose e girarcela ancora, se no si cambia regolamento ogni volta. Noi non abbiamo i mezzi in panchina, ci affidiamo e ci fidiamo degli organi che giudicano. Ci sono cose difficili da giudicare, non questa. Questa è di un’assurdità senza precedenti: le mani addosso al portiere e il braccio di Scalvini con cui tocca la palla. È assolutamente inspiegabile. Nella testa non è entrato, si continua a giocare, l’Atalanta è forte e abbiamo avuto occasioni comunque. Questa roba qua non esiste, non c’è commento.
Nei 90 minuti ognuno gioca per la sua squadra, è giusto sia così. Si può poi non essere d’accordo, si può protestare su tutto, il fallo su Mancini è clamoroso, l’arbitro giustamente lo giudice come falloso. Con Palladino finita qua? Ma certo, non è che le cose vanno avanti, ognuno in partita va con le idee e la propria squadra, poi le gare finiscono. Il gol ha determinato il risultato”.
