Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, intervenuto ai microfoni di AS, ha parlato così del futuro di Diego Pablo Simeone

Marco Astori Redattore 3 gennaio 2026 (modifica il 3 gennaio 2026 | 23:32)

Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, intervenuto ai microfoni di AS, ha parlato così del futuro di Diego Pablo Simeone: "Diego sa di essere a casa. C'è grande armonia con lui, e i risultati finora sono sempre stati buoni o molto buoni. Il Cholo è di famiglia; non avrà mai problemi all'Atlético. Non so cos'altro possiamo chiedere al Cholo...

Possiamo chiedergli quello che possiamo chiedere a me o ai nostri giocatori: di avere fortuna e che possiamo vincere l'unico titolo che ci manca. Vincere la Champions League è incredibilmente difficile per qualsiasi squadra. Ma sono convinto che con il Cholo ce la faremo. Con Simeone e questa squadra, possiamo farcela. Sono ottimista.

Perché non possiamo vincere la Coppa dei Campioni? Ci sono buone squadre, sì, ma anche noi siamo una buona squadra. Forse ci manca solo un po' di fortuna. Ci stiamo provando. Così possono vedere che siamo esigenti e che vogliamo titoli. Vogliamo quel titolo importante che non abbiamo ancora vinto".