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Angelo Moratti svela: “Nel ’67 mio padre prese Pelé per un milione! Ma lo bloccarono perché…”
L'Inter aveva preso Pelé. E' uno degli aneddoti raccontati da Angelo Moratti, figlio dell'omonimo ex presidente, ai microfoni del podcast Chapeau. Ecco le sue parole.
"Io quando sono nato nel '63 hanno cercato di battezzarmi Angelo dello Scudetto, poi il prete ovviamente ha detto che non era possibile (ride, ndr): mia madre era costretta a vestirsi di nerazzurro, mio padre si è buttato dentro quest'avventura seguendo il suo. Hanno vinto tutto, una storia bellissima.
Nel '67 mio nonno manda il suo braccio destro in Brasile e comprano Pelé per 1 milione di dollari di allora, cifra gigantesca: hanno capito che quel milioni si sarebbe ripagato in sei mesi. Ma succede che il governo brasiliano blocca l'operazione perché sarebbe scaturita una rivolta tale che ci hanno chiamato per dirci che non si poteva fare".
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