FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Angelo Moratti svela: “Nel ’67 mio padre prese Pelé per un milione! Ma lo bloccarono perché…”

news

Angelo Moratti svela: “Nel ’67 mio padre prese Pelé per un milione! Ma lo bloccarono perché…”

Angelo Moratti svela: “Nel ’67 mio padre prese Pelé per un milione! Ma lo bloccarono perché…” - immagine 1
L'Inter aveva preso Pelé. E' uno degli aneddoti raccontati da Angelo Moratti, figlio dell'omonimo ex presidente
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter aveva preso Pelé. E' uno degli aneddoti raccontati da Angelo Moratti, figlio dell'omonimo ex presidente, ai microfoni del podcast Chapeau. Ecco le sue parole.

Angelo Moratti svela: “Nel ’67 mio padre prese Pelé per un milione! Ma lo bloccarono perché…”- immagine 2

"Io quando sono nato nel '63 hanno cercato di battezzarmi Angelo dello Scudetto, poi il prete ovviamente ha detto che non era possibile (ride, ndr): mia madre era costretta a vestirsi di nerazzurro, mio padre si è buttato dentro quest'avventura seguendo il suo. Hanno vinto tutto, una storia bellissima.

Angelo Moratti svela: “Nel ’67 mio padre prese Pelé per un milione! Ma lo bloccarono perché…”- immagine 3
Getty Images

Nel '67 mio nonno manda il suo braccio destro in Brasile e comprano Pelé per 1 milione di dollari di allora, cifra gigantesca: hanno capito che quel milioni si sarebbe ripagato in sei mesi. Ma succede che il governo brasiliano blocca l'operazione perché sarebbe scaturita una rivolta tale che ci hanno chiamato per dirci che non si poteva fare".

Leggi anche
Il Triplete di Angelo Moratti: “Arnautovic, la pipì di Pandev e le casse di birra. Un’ora e...
Materazzi: “Ibra più grande interista della storia con quello che combina. Benitez? Uno...

© RIPRODUZIONE RISERVATA