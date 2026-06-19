Al podcast Chapeau, Angelo Moratti, nipote dell'ex presidente dell'Inter Massimo, ha raccontato così la vittoria del Triplete nel 2010

Marco Astori Redattore 19 giugno - 18:24

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Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni del podcast Chapeau, Angelo Moratti, nipote dell'ex presidente dell'Inter Massimo, ha raccontato così la vittoria del Triplete nel 2010: "Il Triplete nel 2010 è stato pazzesco perché l'ultima Coppa dei Campioni l'aveva vinta mio nonno: se avessimo finito la carriera con l'Inter senza vincerla, c'era qualcosa che mancava.

A Madrid eravamo convintissimi di vincere, ma l'ansia era pazzesca. A fine partita sono entrato in campo, ho chiamato la moglie di mio padre Letizia, che era sindaco e mi ha detto: "Da sindaco ho aperto San Siro che si sta già popolando di tifosi che aspettano la squadra". Entro negli spogliatoi e stavano facendo il doping a Pandev: lui esce con la bottiglietta di pipì e Arnautovic mette il dito dentro la bottiglietta.

Per cui salta il doping e bisognava aspettare che a Pandev scappasse di nuovo, un'ora e mezza di attesa, hanno portato casse di birra per farlo bere. Siamo arrivati alle 4.30 del mattino, c'era lo stadio pieno. Poi becco mio cugino e gli dico: "Io non vado a dormire, non ce la faccio". Mi dice: "Prendiamo la macchina e andiamo da me". E nel sedile dietro c'era la Coppa dei Campioni: per cui siamo andati a casa sua e ci siamo messi lì con la coppa".