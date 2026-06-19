Marco Materazzi non le manda a dire. L'ex difensore nerazzurro ha parlato di diversi argomenti, tra passato e attualità, in un podcast della Gazzetta dello Sport. Qui le sue considerazioni:

"Con il Var ai miei tempi mi sarei adeguato, avrei giocato con più attenzione, ma non vorrei mai toglierlo. Con il Var probabilmente avrei vinto qualche scudetto in più. Avrei preso qualche rosso in più, ma magari qualche giallo in meno. Delle volte, anche solo per tenermi buono, provavano a tirar fuori il cartellino 'veloce'. Cambierei qualcosa, ma terrei la tecnologia".