FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Milan, Fofana: “Tanti duelli? Mi esalta. Con Ricci o Rabiot qualità alta”

news

Milan, Fofana: “Tanti duelli? Mi esalta. Con Ricci o Rabiot qualità alta”

Milan, Fofana: “Tanti duelli? Mi esalta. Con Ricci o Rabiot qualità alta” - immagine 1
Il centrocampista del Milan ha parlato a DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro l'Atalanta
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha parlato a DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro l'Atalanta al New Balance Stadium di Bergamo. Queste le sue parole.

È una serata di duelli, soprattutto in mezzo.

“Sì, mi esalta perché si alza il livello. Ma non penso agli avversari penso più al nostro lavoro di squadra. Speriamo di fare una buona partita”.

Milan, Fofana: “Tanti duelli? Mi esalta. Con Ricci o Rabiot qualità alta”- immagine 2
Getty Images

C’è Ricci e non Rabiot, cambia il tuo compito?

“No, non cambia niente per me. Faccio lo stesso lavoro. Con Ricci o con Rabiot la qualità è alta, non è un problema”.

Leggi anche
Milan, Tare: “6 giocatori infortunati durante la sosta nazionali, non una cosa da tutti...
Atalanta, Percassi: “Meritavamo qualche punto in più, ma dobbiamo migliorare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA