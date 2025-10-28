Milan, Fofana: “Tanti duelli? Mi esalta. Con Ricci o Rabiot qualità alta”

Il centrocampista del Milan ha parlato a DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro l'Atalanta

Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha parlato a DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro l'Atalanta al New Balance Stadium di Bergamo. Queste le sue parole.

È una serata di duelli, soprattutto in mezzo.

“Sì, mi esalta perché si alza il livello. Ma non penso agli avversari penso più al nostro lavoro di squadra. Speriamo di fare una buona partita”.

C’è Ricci e non Rabiot, cambia il tuo compito?

“No, non cambia niente per me. Faccio lo stesso lavoro. Con Ricci o con Rabiot la qualità è alta, non è un problema”.