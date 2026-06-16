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Antognoni: “Nico Paz unico vecchio ’10’. Infantino non faccia il simpatico. Con Oriali a Montecarlo…”
L’ex calciatore Giancarlo Antognoni ha rilasciato un’intervista ai microfoni del quotidiano La Repubblica.
Difficilmente ci sarà in rosa un numero dieci come lei.
“Quel tipo di calciatore è sparito. L'unico che mi ricorda i vecchi rifinitori è Nico Paz, aiutato al Como dal sistema di Fabregas”.
Perché il nostro calcio non produce più talenti?
"Pensiamo al risultato e mai allo spettacolo. Come capo delegazione dell'Under 21 di ragazzi bravi ne vedo, però i club dalla Primavera li mandano in serie C e si perdono”.
Quella volta a Montecarlo con Oriali?
“Ci invitò il conte Pontello. Andammo al casinò e ci diede un milione di lire in fiches. Ma io non giocai, le cambiai con i contanti”.
Siamo al terzo Mondiale senza Italia.
“Andrebbe cambiato il sistema di qualificazione, vedo tante squadre piatte. Meglio che Infantino non faccia il simpatico. Mi riferisco alla battuta infelice sul Mondiale con 64 nazionali. Se la poteva risparmiare”.
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