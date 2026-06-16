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Orlando: “Milan, ritardo oggettivo. Vedo confusione. Su Amorim…”

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Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha commentato l'arrivo sulla panchina del Milan di Ruben Amorim
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha commentato l'arrivo sulla panchina del Milan di Ruben Amorim, nuovo allenatore rossonero:

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"Bisogna aspettare, che il Milan sia in difficoltà con la dirigenza e in ritardo sui programmi è vero. Vedo molta confusione, non giudico però Amorim perché allo Sporting ha fatto molto bene, poi se poi viene qui e non gli fanno la squadra, credo che il Milan possa ritrovarsi in una situazione di grande difficoltà. Se parti male poi quest'anno, succede che hai mezzo stadio vuoto e non te lo puoi permettere".

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"Era andato al Manchester dove hanno fallito un sacco di allenatori. Lo giudico non per quella esperienza ma per quanto visto allo Sporting. E' uno preparato, intelligente, ma ripeto, è tutto legato al mercato. Ci sarà confusione ma avrà avuto delle garanzie e parlato anche di mercato, sennò perché dovrebbe venire uno come lui? Io credo che qualche garanzia gli sia stata data".

(Fonte: TMW Radio)

 

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