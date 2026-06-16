Orlando: “Milan, ritardo oggettivo. Vedo confusione. Su Amorim…”

"Bisogna aspettare, che il Milan sia in difficoltà con la dirigenza e in ritardo sui programmi è vero. Vedo molta confusione, non giudico però Amorim perché allo Sporting ha fatto molto bene, poi se poi viene qui e non gli fanno la squadra, credo che il Milan possa ritrovarsi in una situazione di grande difficoltà. Se parti male poi quest'anno, succede che hai mezzo stadio vuoto e non te lo puoi permettere".

"Era andato al Manchester dove hanno fallito un sacco di allenatori. Lo giudico non per quella esperienza ma per quanto visto allo Sporting. E' uno preparato, intelligente, ma ripeto, è tutto legato al mercato. Ci sarà confusione ma avrà avuto delle garanzie e parlato anche di mercato, sennò perché dovrebbe venire uno come lui? Io credo che qualche garanzia gli sia stata data".