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Marchetti: “Italia, dobbiamo tornare a fare quello che sapevamo. Occorre…”

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Intervistato da TMW, Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella, ha parlato del calcio italiano e dell'amara assenza dell'Italia dai Mondiali
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervistato da TMW, Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella, ha parlato del calcio italiano e dell'amara assenza dell'Italia dai Mondiali in corso in Messico, USA e Canada:

Marchetti: “Italia, dobbiamo tornare a fare quello che sapevamo. Occorre…”- immagine 2
Getty Images

Si sta giocando il Mondiale. E non c'è l'Italia. Che effetto fa?

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"Dobbiamo tornare a fare quello che sapevamo fare. Ci sono ragazzi che hanno già una certa età e non hanno visto l'Italia al Mondiale. Dagli errori si può imparare e bisogna trovare il modo per lavorare bene con i nostri calciatori. Il calciatore italiano deve essere al centro del progetto".

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In che maniera?

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"Occorre trovare il modo per incentivare il numero di italiani da far giocare. Il giocatore italiano deve essere centrale. Se uno è bravo gioca, che sia straniero oppure no. E poi credo che anche l'aspetto caratteriale sia importante: una volta c'era maggiore partecipazione e senso di appartenenza verso la maglia azzurra. Qualche anno fa il sentimento popolare era maggiore. La Nazionale è un patrimonio di tutti, deve avere un posto particolare nel cuore di tutti".

(Fonte: TMW)

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