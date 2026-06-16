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Marchetti: “Italia, dobbiamo tornare a fare quello che sapevamo. Occorre…”
Intervistato da TMW, Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella, ha parlato del calcio italiano e dell'amara assenza dell'Italia dai Mondiali in corso in Messico, USA e Canada:
Si sta giocando il Mondiale. E non c'è l'Italia. Che effetto fa?—
"Dobbiamo tornare a fare quello che sapevamo fare. Ci sono ragazzi che hanno già una certa età e non hanno visto l'Italia al Mondiale. Dagli errori si può imparare e bisogna trovare il modo per lavorare bene con i nostri calciatori. Il calciatore italiano deve essere al centro del progetto".
In che maniera?—
"Occorre trovare il modo per incentivare il numero di italiani da far giocare. Il giocatore italiano deve essere centrale. Se uno è bravo gioca, che sia straniero oppure no. E poi credo che anche l'aspetto caratteriale sia importante: una volta c'era maggiore partecipazione e senso di appartenenza verso la maglia azzurra. Qualche anno fa il sentimento popolare era maggiore. La Nazionale è un patrimonio di tutti, deve avere un posto particolare nel cuore di tutti".
(Fonte: TMW)
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