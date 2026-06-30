"Mbappè ricorda me stesso al meglio della forma - dice il brasiliano -, il suo stile di gioco mi ricorda me stesso nel pieno della mia carriera. È uno dei grandi del calcio moderno e un erede naturale delle leggende di questo sport. Haaland possiede la capacità realizzativa di Kane, la potenza di Rooney e la velocità di Ronaldo. Francia, Spagna e Argentina giocano un calcio eccellente e sono molto competitive, mentre la Germania resta sempre pericolosa. Sono le maggiori rivali del Brasile per la conquista del titolo". Messi e Mbappè sono i goleador mondiali e hanno superato Ronaldo: "I record sono destinati a essere infranti e il calcio va oltre i numeri. Entrambi meritano di essere i migliori. Il calcio è cambiato, il campo, il pallone, il ritmo. E anche il Brasile non è più il favorito indiscusso, ma resta una potenza del pallone".