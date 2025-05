Marko Arnautovic, attaccante dell'Inter, ha parlato all'interno di Team Talks, il format realizzato da Betsson Sport: "Sono molto orgoglioso di questa squadra, di tutti quelli che lavorano per questa squadra. Non potrei immaginarmi due anni migliori di questi ultimi due. Voglio provare di nuovo le stesse sensazioni che ho provato contro il Barcellona. Quando vedi la situazione da fuori, dalla panchina, e vedi i giocatori in campo soffrire, ti dico che noi in panchina soffriamo di più perchè non puoi partecipare all'azione, non puoi giocare con loro, non puoi aiutarli, sei solo lì a gridare a bordo campo".