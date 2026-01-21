FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Arsenal, Lewis-Skelly: “Grande vittoria, abbiamo fatto un altro step importante”

news

Arsenal, Lewis-Skelly: “Grande vittoria, abbiamo fatto un altro step importante”

Arsenal, Lewis-Skelly: “Grande vittoria, abbiamo fatto un altro step importante” - immagine 1
"Abbiamo fatto un altro step, abbiamo giocato da grande squadra", ha detto Lewis-Skelly in mix zone dopo Inter-Arsenal
Matteo Pifferi Redattore 

Myles Lewis-Skelly, difensore dell'Arsenal, ha parlato così in mix zone dopo la vittoria contro l'Inter:

Arsenal, Lewis-Skelly: “Grande vittoria, abbiamo fatto un altro step importante”- immagine 2
Getty

"Prima della partita ci siamo scambiati diversi messaggi, era una partita importante questa e abbiamo portato a casa un risultato molto importante per noi.

Arsenal, Lewis-Skelly: “Grande vittoria, abbiamo fatto un altro step importante”- immagine 3
Getty Images

Abbiamo fatto un altro step, abbiamo giocato da grande squadra, abbiamo sfruttato le opportunità quando abbiamo avuto le occasioni per farlo. Ogni partita è difficile, abbiamo vinto e andiamo a casa felici. Abbiamo un bel clima nel gruppo"

Leggi anche
Thuram: “C’è rammarico per gli errori. I dettagli con squadre come l’Arsenal...
Dimarco: “Ci è mancato fare gol, peccato. A Dortmund ci giochiamo tutto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA