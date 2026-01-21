Myles Lewis-Skelly, difensore dell'Arsenal, ha parlato così in mix zone dopo la vittoria contro l'Inter:
Arsenal, Lewis-Skelly: "Grande vittoria, abbiamo fatto un altro step importante"
Arsenal, Lewis-Skelly: “Grande vittoria, abbiamo fatto un altro step importante”
"Abbiamo fatto un altro step, abbiamo giocato da grande squadra", ha detto Lewis-Skelly in mix zone dopo Inter-Arsenal
"Prima della partita ci siamo scambiati diversi messaggi, era una partita importante questa e abbiamo portato a casa un risultato molto importante per noi.
Abbiamo fatto un altro step, abbiamo giocato da grande squadra, abbiamo sfruttato le opportunità quando abbiamo avuto le occasioni per farlo. Ogni partita è difficile, abbiamo vinto e andiamo a casa felici. Abbiamo un bel clima nel gruppo"
