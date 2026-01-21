Il procuratore non usa giri di parole nei confronti del tecnico del Napoli, che fin qui ha dimostrato di non fidarsi di tutta la rosa

Fabio Alampi Redattore 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 18:21)

L'agente di Mario Giuffredi, ai microfoni di Calcio Napoi 24, ha attaccato duramente Antonio Conte per lo scarso utilizzo dei suoi assistiti Vergara, Marianucci e Ambrosino: "Vergara? Finché il Napoli non aveva tutti questi infortuni, Vergara aveva giocato pochissimi minuti. I fatti dicono che se non ci fossero stati tutti questi infortuini probabilmente Vergara non avrebbe mai messo piede in campo. Gli infortuni hanno sicuramente aiutato Vergara a scendere in campo, altrimenti dubito che avrebbe avuto lo spazio che ha avuto in queste due partite".

"All'allenatore manca il coraggio di mettere i giovani. Dobbiamo avere il coraggio di dire la verità, l'allenatore non ha il coraggio di mettere un giovane. Vengono messi solo se ci sono tremila infortunati. Se gli avessi dato spazio prima oggi avresti trovato un giocatore ancora più pronto, l'esperienza aumenta la qualità, e avresti avuto anche meno infortuni. Quando leggo che Conte dice di essere meritocratico, è facile dirlo. Se non c'è nessuno non è meritocrazia, lo fai giocare per una causa di forza maggiore e non è un discorso meritocratico. C'è mancanza di coraggio da parte dell'allenatore".

"Non mi faccio prendere per il culo da Conte. Se a Conte manca il coraggio di far giocare i giovani, non è un problema mio. Io devo trovare loro un percorso per farli giocare, quello li fa diventare giocatori. Allegri al Milan fa giocare titolare Bartesaghi che l'anno scorso è retrocesso in Serie D con l'Under 23. Bernasconi giocava nell'Atalanta Under 23 e ora ha fatto il titolare con Juric e Palladino. Pio Esposito l'anno scorso era in Serie B allo Spezia, ora gioca all'Inter. Gasperini ha fatto giocare Arena, 2009: l'anno prima era in Serie C. Il suo ragionamento è fuori dal mondo. Non tenga in ostaggio i miei giocatori".