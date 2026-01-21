FC Inter 1908
Ag. Esposito: “Rinnovo? Non è una priorità, nessun problema con l’Inter. Ha dimostrato di…”

Mario Giuffredi ha parlato così del suo assistito, rimandando al futuro qualsiasi discorso legato al contratto
Mario Giuffredi, agente di Pio Esposito, ai microfoni di Calcio Napoli 24 ha parlato del suo assistito e fatto il punto sulla questione contratto: "Il rinnovo di Pio? Noi abbiamo rinnovato con l'Inter prima che finisse la stagione scorsa.

Ha ancora 4 anni e mezzo di contratto, non abbiamo nessun tipo di problema: l'Inter è una società molto aperta, siamo tutti disponibili, non abbiamo nessun problema, possiamo rivederci in qualsiasi momento, ma non c'è neanche fretta. Viviamo tutto con serenità, il ragazzo è mentalizzato sul campionato, sull'annata.

Non è una priorità parlare di questi aspetti. Pio, che arriva dalla Serie B, dallo Spezia, lo fanno giocare all'Inter e, avendo le occasioni, ha dimostrato di essere un giocatore da Inter".

