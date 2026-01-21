Mario Giuffredi ha parlato così del suo assistito, rimandando al futuro qualsiasi discorso legato al contratto

Fabio Alampi Redattore 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 17:58)

Mario Giuffredi, agente di Pio Esposito, ai microfoni di Calcio Napoli 24 ha parlato del suo assistito e fatto il punto sulla questione contratto: "Il rinnovo di Pio? Noi abbiamo rinnovato con l'Inter prima che finisse la stagione scorsa.

Ha ancora 4 anni e mezzo di contratto, non abbiamo nessun tipo di problema: l'Inter è una società molto aperta, siamo tutti disponibili, non abbiamo nessun problema, possiamo rivederci in qualsiasi momento, ma non c'è neanche fretta. Viviamo tutto con serenità, il ragazzo è mentalizzato sul campionato, sull'annata.

Non è una priorità parlare di questi aspetti. Pio, che arriva dalla Serie B, dallo Spezia, lo fanno giocare all'Inter e, avendo le occasioni, ha dimostrato di essere un giocatore da Inter".