Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Arsenal direttamente da San Siro, Beppe Bergomi ha commentato così quanto accaduto al Meazza:
news
Bergomi: “Inter bravissima, ma mai stata la più forte. Nessuno sottolinea che…”
"Impressionato l'Arsenal? Non mi ha sorpreso, è una squadra che conosco bene. Non vedevo punti deboli, hanno una profondità di rosa importante, non hanno paura dello stare uno contro uno. L'Inter è stata brava, ha fatto tutto quello che poteva fare. È stata a livello? Sì. Adesso l'Inter è anche bravissima ma non è stata mai la più forte e quando affronti le squadre di livello superiore devi fare la partita perfetta".
"Arsenal la più forte in Europa? In questo momento potrei dire di sì, poi anche l'anno scorso il Liverpool all'inizio le ha vinte tutte e poi sappiamo cosa verrà fuori. L'Inter sviluppa sempre meglio a sinistra, nessuno sottolinea l'assenza di Dumfries, che fa 7-8 gol a campionato e che manca da due mesi. Luis Henrique sta facendo il suo, ma è timido e da quella parte l'Inter fa fatica".
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA