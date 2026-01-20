"Impressionato l'Arsenal? Non mi ha sorpreso, è una squadra che conosco bene. Non vedevo punti deboli, hanno una profondità di rosa importante, non hanno paura dello stare uno contro uno. L'Inter è stata brava, ha fatto tutto quello che poteva fare. È stata a livello? Sì. Adesso l'Inter è anche bravissima ma non è stata mai la più forte e quando affronti le squadre di livello superiore devi fare la partita perfetta".