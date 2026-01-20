FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Bergomi: “Inter bravissima, ma mai stata la più forte. Nessuno sottolinea che…”

news

Bergomi: “Inter bravissima, ma mai stata la più forte. Nessuno sottolinea che…”

Bergomi: “Inter bravissima, ma mai stata la più forte. Nessuno sottolinea che…” - immagine 1
Ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Arsenal direttamente da San Siro, Beppe Bergomi ha commentato così quanto accaduto al Meazza
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Arsenal direttamente da San Siro, Beppe Bergomi ha commentato così quanto accaduto al Meazza:

Bergomi: “Inter bravissima, ma mai stata la più forte. Nessuno sottolinea che…”- immagine 2
Getty

"Impressionato l'Arsenal? Non mi ha sorpreso, è una squadra che conosco bene. Non  vedevo punti deboli, hanno una profondità di rosa importante, non hanno paura dello stare uno contro uno. L'Inter è stata brava, ha fatto tutto quello che poteva fare. È stata a livello? Sì. Adesso l'Inter è anche bravissima ma non è stata mai la più forte e quando affronti le squadre di livello superiore devi fare la partita perfetta".

Bergomi: “Inter bravissima, ma mai stata la più forte. Nessuno sottolinea che…”- immagine 3
Getty

"Arsenal la più forte in Europa? In questo momento potrei dire di sì, poi anche l'anno scorso il Liverpool all'inizio le ha vinte tutte e poi sappiamo cosa verrà fuori. L'Inter sviluppa sempre meglio a sinistra, nessuno sottolinea l'assenza di Dumfries, che fa 7-8 gol a campionato e che manca da due mesi. Luis Henrique sta facendo il suo, ma è timido e da quella parte l'Inter fa fatica".

(Fonte: Sky Sport)

Leggi anche
CL, Conte: “Consci di tutto, lottiamo nonostante le difficoltà. Vergara? Sono...
Sucic a InterTV: “Gare che si giocano sui dettagli. Queste sono partite che…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA