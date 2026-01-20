La capolista della Serie A contro la capolista della Premier League. Stasera, a San Siro, lo spettacolo è assicurato in Champions League tra Inter e Arsenal. Mancano poco più di tre ore al fischio d'inizio di una grande notte europea e Cristian Chivu, secondo quanto riferisce Sky Sport, ha ormai deciso la formazione che sfiderà i Gunners col tentativo di ottenere punti fondamentali per la qualificazione agli ottavi di finale.
Sky – Inter-Arsenal, le formazioni: ecco le scelte definitive di Chivu e Arteta
Ecco la squadra che scenderà in campo alle 21:
(3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro.
Questa, invece, la probabile formazione dell'Arsenal:
(4-3-3) Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Merino, Zubimendi, Rice; Saka, Gabriel Jesus, Eze.
