Sky – Inter-Arsenal, le formazioni: ecco le scelte definitive di Chivu e Arteta

La capolista della Serie A contro la capolista della Premier League. Stasera, a San Siro, lo spettacolo è assicurato in Champions League tra Inter e Arsenal. Mancano poco più di tre ore al fischio d'inizio di una grande notte europea e Cristian Chivu, secondo quanto riferisce Sky Sport, ha ormai deciso la formazione che sfiderà i Gunners col tentativo di ottenere punti fondamentali per la qualificazione agli ottavi di finale.