Arteta: “Orgoglioso dei miei giocatori. Preso rischi? Sappiamo che l’Inter…”

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, ha parlato ai canali ufficiali del club londinese dopo la vittoria contro l'Inter: "Sono molto contento e orgoglioso dei miei giocatori. Abbiamo parlato molto tra di noi, volevamo fare una partita speciale e l'abbiamo fatta, così abbiamo avuto l'opportunità di vincere. Abbiamo capito bene la partita"
"Abbiamo avuto il giusto controllo emozionale, la giusta aggressione e individualmente poi siamo stati bravissimi, a livello individuale abbiamo fatto delle grandi prestazioni. Abbiamo mostrato tanto coraggio e convinzione nei nostri mezzi ed è questo che è stato decisivo. A volte ci siamo presi dei rischi, sapete bene che l'Inter ha la capacità di aprire il campo e ripartire ma lo sapevamo che avrebbero potuto farci male e siamo stati molto ordinati"
"Mosquera è stato straordinario: sarebbe dovuto tornare due settimane più tardi, lui e lo staff hanno fatto un lavoro incredibile. Aveva un compito arduo ma l'ha assolto alla grande. Non solo i titolari, anche chi è subentrato ha avuto un impatto spettacolare"
