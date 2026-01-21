Arteta: “Orgoglioso dei miei giocatori. Preso rischi? Sappiamo che l’Inter…”

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, ha parlato ai canali ufficiali del club londinese dopo la vittoria contro l'Inter

Matteo Pifferi Redattore 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 17:16)

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, ha parlato ai canali ufficiali del club londinese dopo la vittoria contro l'Inter: "Sono molto contento e orgoglioso dei miei giocatori. Abbiamo parlato molto tra di noi, volevamo fare una partita speciale e l'abbiamo fatta, così abbiamo avuto l'opportunità di vincere. Abbiamo capito bene la partita"

"Abbiamo avuto il giusto controllo emozionale, la giusta aggressione e individualmente poi siamo stati bravissimi, a livello individuale abbiamo fatto delle grandi prestazioni. Abbiamo mostrato tanto coraggio e convinzione nei nostri mezzi ed è questo che è stato decisivo. A volte ci siamo presi dei rischi, sapete bene che l'Inter ha la capacità di aprire il campo e ripartire ma lo sapevamo che avrebbero potuto farci male e siamo stati molto ordinati"

"Mosquera è stato straordinario: sarebbe dovuto tornare due settimane più tardi, lui e lo staff hanno fatto un lavoro incredibile. Aveva un compito arduo ma l'ha assolto alla grande. Non solo i titolari, anche chi è subentrato ha avuto un impatto spettacolare"