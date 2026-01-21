Nel corso della seconda parte del programma (Ne)uspjeh prvaka, condotto da Slaven Bilić , Zlatan Ibrahimovic ha raccontato diversi aneddoti. L'ex calciatore svedese ha parlato del suo addio alla Juve dopo che i bianconeri furono retrocessi in Serie B. "Ho detto che non volevo più restare, non volevo giocare in Serie B. Volevo giocare in Champions League, in Serie A. Non ero un giocatore di Serie B".

Zlatan ricorda il suo periodo all'Inter: "L'Inter non vinceva il campionato italiano da 17 anni, lo Scudetto... Se ci vado e vinco, per me è una sfida ancora più grande... Sono arrivato all'Inter e abbiamo vinto tre anni di fila. Ho fatto qualcosa che rimarrà nella storia... Ho giocato, ho vinto e ho lasciato qualcosa. Mourinho mi ha fatto crescere. Il modo in cui prepara le partite, nessuno le ha mai preparate come lui".