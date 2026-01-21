Gabriel Jesus: “Da piccolo guardavo la Serie A. Inter fortissima, prima del match…”

Gabriel Jesus ha parlato così a CBS Sports Golazo, su Paramount+, in merito alla vittoria dell'Arsenal contro l'Inter

Matteo Pifferi Redattore 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 15:32)

Gabriel Jesus ha parlato così a CBS Sports Golazo, su Paramount+, in merito alla vittoria dell'Arsenal contro l'Inter:

"Sensazioni incredibili. Quando ero piccolo sognavo di giocare in palcoscenici come questi. Con alcuni miei compagni prima della partita ho parlato e detto che ho giocato a San Siro due volte e non avevo ancora segnato.

Da piccolo guardavo sempre la Serie A e sognavo di giocare a San Siro, è una sensazione fantastica giocare contro l'Inter, una squadra fantastica, con giocatori fortissimi, ho segnato e abbiamo vinto contro una squadra tra le più forti d'Europa, è una cosa bellissima per me ma è stata anche una grande performance di tutta la squadra"

"Non possiamo vivere e giocare in un grande club senza avere pressioni. Dobbiamo prenderla però nel modo positivo, non ricordo l'ultima volta che l'Inter ha perso in casa, è una delle squadre più forti. Adesso dobbiamo riposare perché nel weekend affronteremo un altro top club come il Manchester United. La vittoria contro l'Inter è un grande risultato, non è mai facile giocare contro lo United, è una finale per noi. Dobbiamo dare tutto per ottenere la vittoria"