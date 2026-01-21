Gabriel Jesus ha parlato così a CBS Sports Golazo, su Paramount+, in merito alla vittoria dell'Arsenal contro l'Inter:
Gabriel Jesus: “Da piccolo guardavo la Serie A. Inter fortissima, prima del match…”
"Sensazioni incredibili. Quando ero piccolo sognavo di giocare in palcoscenici come questi. Con alcuni miei compagni prima della partita ho parlato e detto che ho giocato a San Siro due volte e non avevo ancora segnato.
Da piccolo guardavo sempre la Serie A e sognavo di giocare a San Siro, è una sensazione fantastica giocare contro l'Inter, una squadra fantastica, con giocatori fortissimi, ho segnato e abbiamo vinto contro una squadra tra le più forti d'Europa, è una cosa bellissima per me ma è stata anche una grande performance di tutta la squadra"
"Non possiamo vivere e giocare in un grande club senza avere pressioni. Dobbiamo prenderla però nel modo positivo, non ricordo l'ultima volta che l'Inter ha perso in casa, è una delle squadre più forti. Adesso dobbiamo riposare perché nel weekend affronteremo un altro top club come il Manchester United. La vittoria contro l'Inter è un grande risultato, non è mai facile giocare contro lo United, è una finale per noi. Dobbiamo dare tutto per ottenere la vittoria"
