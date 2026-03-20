Arthur racconta un aneddoto di quando era al Barcellona: "Un ex Inter mi porta in spiaggia a Castelldefels, troviamo anche Messi e Luis Suarez e..."

Matteo Pifferi Redattore 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 15:46)

Nel corso di un'ampia intervista a La Gazzetta dello Sport, Arthur, centrocampista ex Juve ora al Gremio, ha parlato così:

"Ogni esperienza ti insegna qualcosa, se ci penso mi resta un sapore agrodolce. Al Barça mi trovavo bene, non so cosa sarebbe successo se fossi rimasto. La Juventus, però, mi ha permesso di conoscere un altro calcio, un’altra cultura e di crescere come uomo, anche nelle difficoltà. Ho imparato lezioni che forse non avrei appreso se fossi rimasto nella mia zona di comfort a Barcellona".

Consiglierebbe a Neymar di andare in Serie A?

"Neymar è un giocatore fenomenale e una persona a cui sono affezionato. Se me lo chiedesse, gli direi che la Serie A è un campionato bellissimo in cui potrebbe divertirsi molto e la Juventus un top club con una storia immensa, tifosi esigenti e appassionati. Un’esperienza unica, da prendere al volo. Sono sicuro che la gente accoglierebbe Neymar a braccia aperte".

Un aneddoto divertente di Barcellona?

"Non dimenticherò mai il primo giorno. Coutinho mi porta in spiaggia a Castelldefels, troviamo anche Messi e Luis Suarez e ci mettiamo a giocare a footvolley. Non potevo crederci, ero appena arrivato dal Brasile: un sogno, come tutta l’esperienza in blaugrana".

Il compagno più pazzo?

"Vidal. Sempre allegro, a Barcellona faceva scherzi a tutti. Arturo era il dj: metteva la musica nello spogliatoio e poi ballava. Giocatore unico: divertente fuori, ma affamato, competitivo ed esemplare in partita".

Un talento del Gremio che vedrebbe alla Juventus o in una big italiana?

"Luis Guedes, 18 anni, avrà un futuro spettacolare. Difensore alto, veloce e di personalità. Occhio anche a Gabriel Mec, 17 anni, un’ala molto interessante. Il Gremio è storicamente un tesoro a livello giovanile".