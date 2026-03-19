Poi è passato qualcun altro ma non ho capito cosa mi ha detto, ero troppo concentrato sul rigore. Paura? No, c'era ovviamente la tensione della partita, dei rigori, in ballo c'era una semifinale Mondiale. Non avevo paura ma di sicuro sentivo la tensione e la responsabilità di tirare questo rigore. Ma avevo grande fiducia, malgrado il dolore alla caviglia avevo chiesto io di tirare il rigore. Quando sono andato sul dischetto, mi si è avvicinato il portiere, prima si è preso il pallone, poi io gliel'ho preso e gliel'ho spinto prima sulla pancia e poi verso la faccia. Volevo tirare dove si è poi buttato lui ma ho visto che si è fermato appena un attimo e ho cambiato lato. Volevo aprire il tiro, poi ho visto che ha fatto un passo da quella parte e l'ho messa dall'altra. Per fortuna, la sua non era una finta e si è buttato veramente da quella parte".