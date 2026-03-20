Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha tracciato un bilancio sulla stagione del club e parlato anche di Conte

Matteo Pifferi Redattore 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 13:16)

Nel corso di un'intervista a Dazn, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha tracciato un bilancio sulla stagione del club azzurro finora partendo dal ritorno in campo di De Bruyne dopo l'infortunio:

"Kevin arriva da un periodo di lungodegenza, è tornato in una buona condizione, ha lavorato molto ma è difficile dire che è sta meglio di quando è arrivato. E' un campione, è un giocatore intelligente e ci darà una mano in queste ultime partite"

Rientro dei big?

"Sicuramente siamo contenti di averli, non li abbiamo avuti quasi per tutta la stagione. Averli a disposizione per noi è un valore aggiunto, spetta al mister decidere come adoperarli al meglio".

Che stagione sarebbe stata senza infortuni?

"La stagione è comunque positiva, nelle difficoltà siamo sempre riusciti a trovare soluzioni e bisogna dare atto al mister, alla squadra e allo staff di aver lavorato molto bene. È chiaro che l'avevamo pensata in modo diverso, ci aspettavamo una crescita durante l'anno, era una squadra quasi del tutto nuova. Non è stato così, ma non abbiamo rimpianti, siamo contenti di quello che abbiamo fatto e abbiamo portato a casa un titolo. Dobbiamo consolidare la nostra posizione in classifica".

Non dobbiamo aspettarci colpi di scena su Conte?

"Io sicuramente per come si è lavorato quest'anno e per le difficoltà che abbiamo avuto posso dire che il lavoro del mister è stato fondamentale perché ci ha permesso di vincere un titolo ed essere pienamente dentro l'obiettivo principale della stagione, che era la qualificazione in Champions. Ha un altro anno di contratto, non penso sia nulla assolutamente in discussione, siamo estremamente contenti di quanto fatto in questi 2 anni".