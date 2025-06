Dagli States arrivano anche le parole del centrocampista nerazzurro dopo la vittoria contro il River

Sta avendo tanto spazio in questo Mondiale per Club complice anche l'infortunio di Calhanoglu. Kristjan Asllani, in zona mista, alla fine della sfida contro il River ha parlato anche ai microfoni di Sportitalia. Queste l'analisi del giocatore rispetto alla partita vinta due a zero: «L'obiettivo che ci eravamo prefissati era quello di non subire gol e siamo stati bravi dai. Abbiamo fatto una bella partita, è stata una battaglia. Una partita pesante. Sapevamo che sarebbe stato così, ma siamo contenti perché penso che abbiamo fatto una bella gara. Abbiamo giocato bene anche da dietro e dopo qualche difficoltà iniziale che ci stanno perché stavano venendo a uomo siamo riusciti a fare i tre punti e siamo contenti di andare avanti».

-Troppo scorretto ad un certo punto il gioco? Perché l'arbitro vi ha lasciato giocare ma è sembrato forse un miracolo uscirne senza infortuni...

Siamo contenti che nessuno si sia fatto male e contenti dei tre punti portati a casa. Alla fine anche Denzel ha preso un giallo, c'è stato un po' casino. Ma non ci interessa. La cosa importante per noi era non subire gol, ci siamo riusciti e siamo stati bravi.

-Acuna sembra abbia rivolto un insulto razzista a Dumfries, tu cosa hai visto, c'è stata una rissa dopo...

Sinceramente non mi piace parlare di queste cose. Ti dico anche che non ho visto niente perché ero lontano ma penso che non ci debbano essere più queste cose nel calcio e spero e penso che non sia stato così.

(Fonte: SI)