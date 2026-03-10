«Penso sia un premio straordinario per una stagione che in CL ci ha regalato emozioni incredibile. È un orgoglio ospitare una squadra del livello del Bayern nel nostro stadio e davanti ai nostri tifosi». Così Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha parlato prima della partita di Champions contro il Bayern Monaco.
Atalanta, Percassi: “Incentivi per il passaggio del turno? Fa parte della nostra politica”
L'ad della squadra bergamasca, prossima rivale in campionato dell'Inter, ha parlato prima dell'andata degli ottavi di CL contro il Bayern Monaco
C'è anche il presidente Ceferin che vedrà lo stadio: è un modello?
Ceferin ha sempre avuto parole di riguardo nei nostri confronti e anche la sua presenza è motivo di lustro.
-Una squadra così coraggiosa?
Avevo avuto qualche informazione in anticipo.
-Curioso di sapere se ci sono incentivi in caso di qualificazione...
Fa parte della nostra politica incentivare anche con gesti concreti ed economicamente la squadra. Ogni qualvolta otteniamo risultati impotanti siamo attenti a gratificare squadra, allenatore, dipendenti che lavorano tutti i giorni per noi.
