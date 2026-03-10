«Ci stiamo godendo ogni momento di questi giorni: sono momenti bellissimi, di grande entusiasmo È un sogno vivere queti momenti con un club contro così forte, sono fortissimi ma davanti ai nostri tifosi se facciamo l'Atalanta abbiamo qualche chance e speriamo che queste chance crescano durante la partita». Così Raffaele Palladino, allenatore della squadra bergamasca, ha parlato ai microfoni di Skysport prima della partita di Champions contro il Bayern Monaco, l'andata degli ottavi.

Sì, una difesa a 4, 4-2-3-1. Riproduciamo il secondo tempo contro l'Udinese, rafforziamo l'attacco. Abbiamo delle assenze davanti ma vogliamo giocarcela alla pari e quindi con coraggio: è la nostra forza. Non amiamo giocare a zona, cerchiamo i duelli e di andare a togliere respiro alla squadra avversaria, prenderli alti. Contro il Borussia si poteva pagare e lo sappiamo bene. Ma abbiamo studiato il Bayern: se ti metti basso le vincono tutte, ne hanno vinte con chi si è difeso basso 12 su 12, se ti metti a prenderli più avanti possono concedere qualcosa. Abbiamo adottato questo piano gara.