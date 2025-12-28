Ultima gara del 2025 per i nerazzurri che superano l'Atalanta di Palladino grazie alla rete messa a segno da Lautaro Martinez nella ripresa. L'Inter torna in vetta alla classifica del campionato di calcio di Serie A. Queste le parole di Luis Henrique rilasciate ai microfono di InterTV nel post partita:
FC Inter 1908
Luis Henrique a Inter TV: “Faccio quello che mi chiede il mister, sono contento e…”
"Una squadra che marca uno a uno ma abbiamo tanta qualità, sono contento e stanco importante è essere li in classifica viste le vittorie di Milan e Napoli. Sto lavorando tanto per fare tutto sono pronto e quello che mi chiede il mister lo faccio come vuole lui. Cosa è cambiato? Il tempo, tutti i miei compagni mi sono vicino e sono contento"
